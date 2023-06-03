حبس 3 متهمين جدد فى واقعة النصب على الفنان صبرى عبدالمنعم

قررت نيابة المقطم الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 متهمين جدد في واقعة النصب على الفنان صبري عبدالمنعم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة المقطم، بسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين، حيث تبيّن أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا، تخصص نشاطه في النصب على المواطنين.

وكشفت محامي الفنان عبدالمنعم صبري، أن أحد المتهمين الثلاثة الجدد، صديق شخصى للفنان عبدالمنعم صبري، منذ 15 عامًا يدعى "ع. ط" كاتب ومؤلف، وهو الوسيط بين الفنان صبري عبدالمنعم والمتهمين، وهو من خطط لعملية النصب.

كما أمرت النيابة باستدعاء الشخص المقيم بالشقة محل واقعة النصب - المشترى الثانى- يعمل بمهنة المحاماة، لسؤاله حول الواقعة والتأكد من اشتراكه مع المتهمين فى الواقعة من عدمه.