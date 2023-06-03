السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الصناعة يتفقد عددًا من المصانع جنوب بورسعيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، عددًا من مصانع المنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد، وذلك على هامش زيارته منطقة شرق بورسعيد، في جوله صاحبه خلالها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

بدأ وزير الصناعة جولته بمصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات، وتفقد أقسام المصنع، وتابع خطوات الإنتاج من البدرة إلى كاوتش السيارة، وأشاد بالماكينات وحجم الإنتاج، والكميات التي يجري توريدها للسوق المحلية والتصدير.

وشملت جولة وزير الصناعة إحدى مصانع إنتاج الأدوات الكهربائية واللمبات الليد، والذي ينتج الكشافات، وشرائط الإضاءة الموفرة والمشتركات، وغيرها من المنتجات الكهربائية، وأشاد الوزير بالعمل المميكن والتطور الكبير في خطوط الإنتاج، وتعرف على حجم المستورد في المنتج.

كما شملت جولة الوزير إحدى مصانع البويات المخصصة للمنازل والسيارات، والكائن بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد، وشهد لحظات إنتاج كميات هائلة وعالية الجودة من المنتج، وأشاد بخط الإنتاج وما يتم تصديره من منتجات تحمل اسم «صنع في مصر».

وتضمنت جولة المهندس أحمد سمير زيارة مصنعين لإنتاج الغازات الطبية والبطاطين، وأشاد كذلك بحجم الإنتاج بالمصنعين، وكفاءة العمال والماكينات، وطالب باستمرار التطوير في المنتجات والحفاظ على إنتاج أعلى جودة.

وأكد وزير الصناعة أن المستثمر الجاد يلقى كامل الدعم من الدولة، ويقدم له كل الحوافز الاستثمارية، وذلك من أجل ضمان تحقيق نجاح المصنع، على أن يكون ذلك سبيلًا لتوفير فرص عمل للشباب، وتصدير منتجات للخارج، وتوفير العملة الصعبة.

وكان وزير التجارة والصناعة قد تفقد ميناء شرق بورسعيد للتعرف على مقوماته، والذي تم تصنيفه مؤخراً ضمن أفضل 10 موانئ عالمية من حيث الكفاءة وفق تقرير البنك الدولي، وتفقد الوزير والوفد المرافق رصيف الحاويات ومحطة قناة السويس لتداول السيارات RORO، وقام بزيارة موقع الإنشاءات الخاصة بمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، والذي يهدف إلى تجميع مركبات القطارات ومترو الأنفاق محليًا ومن ثم توطين الصناعة.

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