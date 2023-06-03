"تطوير وتحسين".. إنجازات التعليم فى عهد الرئيس السيسي

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالعيد العاشر لثورة 30 يونيو، وبمناسبة هذا فقد شهد ملف التعليم فى مصر إنجازات كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا السياق نرصد أبرز المشاريع والاهتمامات التى فعلتها الدولة المصرية فى ملف التعليم.

«التعليم عن بعد»

فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تدريب نحو 94 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى تدريب 500 متدرب، وإتاحة بريد إلكتروني موحد ومايكروسوفت أوفيس لـ20 مليون طالب، فضلا عن إطلاق منصات الحصص الإلكترونية والتواصل والبث المباشر للحصص الافتراضية ونظام إدارة التعلم.

بالإضافة إلى أنه تم امتحان أكثر من مليوني طالب وتقويمهم إلكترونيا، وأكثر من 19 مليون بحث للطلاب تم تقديمه إلكترونيا، و21 مليون امتحان إلكتروني تم تصحيحه، إلى جانب إطلاق قنوات "مدرستنا 1 و2 و3" على النايل سات، بالإضافة إلى قنوات اليوتيوب والمكتبة الإلكترونية .

«تحسين الأحوال المالية والتنمية المهنية للمعلمين»

وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للاستعلامات ففى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تم تقديم حزمة مزايا مالية لـ`2.1 مليون معلم بتكلفة 8.5 مليار جنيه و تدريب نحو 1.7 مليون معلم وكادر على حزم تربوية مختلفة وحصلت 4340 مدرسة على الاعتماد والجودة و تم دعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة والموهوبين، حيث بلغ عدد المستفيدين من التدريب 1088 طالبا من المشاريع العلمية بالمراكز الاستكشافية، و104.3 ألف معلم وأخصائي ووكيل ومدير تم تدريبهم على التعامل مع ذوي الإعاقات البسيطة .

«تصنيف الجامعات»

فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة في تصنيف التايمز البريطاني من (3) جامعات عام 2016 إلى (23) جامعة عام 2022، كما زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة من (16) جامعة عام 2019 إلى (36) جامعة عام 2022.

«تطوير التعليم الفنى»

وحول عملية تطوير منظومة التعليم الفني قامت الوزارة بتحقيق العديد من الإنجازات في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الفني، والتي بدأت في عام (2018)، بهدف تزويد سوق العمل المحلي والدولي بالخريجين المتقنين للجدارات (المعارف والمهارات المهنية والسلوكيات المستدامة) المطلوبة وفقا للمعايير الدولية، والذين يمكنهم المساهمة بشكل فعال في تقدم الاقتصاد المصري.

ومن أهم هذه الإنجازات إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (إتقان) واستحداث إدارة جديدة (CEQAT) بالوزارة لخلق ثقافة الجودة، ولدعم مدارس التعليم الفني للتقدم للاعتماد من هيئة (إتقان)، لتحويل أكثر من (90) منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي 125 منهجا، ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل، ويبلغ إجمالي عدد المدارس الفنية المطبق بها هذه البرامج عدد (881) مدرسة، وفي سبتمبر 2022 تم إشراك ممثلي سوق العمل في الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني، ومنح الطالب شهادة الدبلوم وشهادة أخرى بالجدارات التي أتقنها أثناء دراسته.