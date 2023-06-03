السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حقيقة انتقال نجم الترجى إلى الدورى المصرى خلال الموسم المقبل

الترجي التونسي
الترجي التونسي

كشف مصدر مقرب من محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، عن حقيقة قدومه إلى الدوري المصري في الموسم المقبل بعدما تلقى عدة عروض.

وأكد المصدر أن اللاعب تلقى بعض العروض من الأهلي وبيراميدز في الفترة الماضية للانتقال إلى الدوري المصري في الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن بن رمضان حتى الآن رافض لفكرة الانتقال إلى الدوري المصري والأولوية بالنسبة له في الرحيل إلى أوروبا حال الرحيل عن صفوف الترجي.

وشدد المصدر على أن إدارة الترجي متمسكة ببقاء اللاعب في الموسم المقبل وعدم رحيله لرغبتهم في بناء فريق قوي والمنافسة لحصد بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار إلى أن بن رمضان يمتلك في جعبته بعض العروض من أوروبا ولكن من أندية ليست كبيرة وقوية هناك وهو ما جعله يفضل حتى الآن البقاء مع الترجي.

وكان الترجي قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

محمد علي بن رمضان الترجي الترجي التونسي الاهلى وبيراميدز الدورى المصرى

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

وزير التجارة والصناعة: مصر تتمتع بمختلف المقومات لتوطين صناعة سيارات

قرار جديد بشأن زوج الإعلامية أميرة أبوشنب

رئيس الوزراء يتابع العمل بخطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

أبوهميلة: الرئيس السيسى أعاد لمصر مكانتها وريادتها عالميًا وإقليميًا بسياسة متوازنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة