حقيقة انتقال نجم الترجى إلى الدورى المصرى خلال الموسم المقبل

كشف مصدر مقرب من محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، عن حقيقة قدومه إلى الدوري المصري في الموسم المقبل بعدما تلقى عدة عروض.

وأكد المصدر أن اللاعب تلقى بعض العروض من الأهلي وبيراميدز في الفترة الماضية للانتقال إلى الدوري المصري في الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن بن رمضان حتى الآن رافض لفكرة الانتقال إلى الدوري المصري والأولوية بالنسبة له في الرحيل إلى أوروبا حال الرحيل عن صفوف الترجي.

وشدد المصدر على أن إدارة الترجي متمسكة ببقاء اللاعب في الموسم المقبل وعدم رحيله لرغبتهم في بناء فريق قوي والمنافسة لحصد بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار إلى أن بن رمضان يمتلك في جعبته بعض العروض من أوروبا ولكن من أندية ليست كبيرة وقوية هناك وهو ما جعله يفضل حتى الآن البقاء مع الترجي.

وكان الترجي قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.