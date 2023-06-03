السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. "صحة الشيوخ" تناقش تحسين أوضاع أطباء التكليف فى المناطق النائية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور على مهران، عددا من الاجتماعات على مدار يومي الأحد والإثنين، لمناقشة عدد من الاقتراحات بالرغبة المقدمة من الأعضاء.

تناقش اللجنة فى إجتماعها، غدا الأحد، برئاسة الدكتور على مهران، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوى بشأن توفير مسكن للأطباء والممرضين المغتربين خارج مبنى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقه، لزيادة قدرتها الاستيعابية.

يأتي ذلك في اجتماع لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها، الإثنين المقبل، برئاسة النائب أ.د. علي مهران، الاقتراحين برغبة المقدمين من  النائبين ياسر الهضيبي، رزق علواني بشأن تحفيز الأطباء التخصصات للتواجد في المحافظات الحدودية، وتحسين أوضاع أطباء التكليف في المناطق النائية والحدودية وتحسين رواتبهم ومراعاة التوزيع الجغرافي"، بحضور ممثلي الحكومة.

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