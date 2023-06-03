السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مصنع "بيراميدز" لإنتاج إطارات السيارات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مصنع بيراميدز الذي يعد أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات في الشرق الأوسط، والمقام في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، برفقة الاستاذ ياسر جودة و ابراهيم جودة رئيس مجلس إدارة المصنع.

واطلع وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد على سير العمل ومعدلات الإنتاج داخل المصنع، حيث أشاد وزير الصناعة بمستوى العمل والإنتاج داخل المصنع، ويعد من الكيانات الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد، ويسهم في رفع اسم مصر عاليا، وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدا على ضرورة دعم هذا الكيان الصناعي العملاق الذي يسهم في دعم الاقتصاد للدولة وفتح أسواق مصرية بالشرق الأوسط من خلال التصدير لدول فلسطين والمغرب وليبيا وغيرها.

وأثنى محافظ بورسعيد على التطور الكبير الذي شهده المصنع، قائلا إن مصنع بيراميدز أثبت نجاحه بعد التطور الذي شهده حاليا خاصة أن المصنع في أقل من 3 أعوام جعل مصر على قائمة البلدان المصدرة لمنتج كاوتش السيارات، فضلا عن توفير آلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

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ابراهيم جودة احمد سمير وزير التجارة والصناعة إطارات السيارات الاقتصاد أبناء المحافظة استثمارات

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