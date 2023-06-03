سعر كيلو اللحوم يتخطى 400 جنيه فى المناطق الراقية.. ومواطنون: "جشع تجار"

يقبل المواطنين خلال الفترة الراهنة على شراء اللحوم الحمراء، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، الأمر الذي أدى لهيمنة جشع التجار على السوق، وأصبحوا يبيعون اللحوم الحمراء بأسعار مرتفعة جدا، ولكنها تختلف من منطقة لأخرى ففي الأحياء الراقية يصل سعر الكيلو في بعض الأماكن لـ ٥٠٠ جنيه.

في هذا السياق التقت "الدستور" عدد من سكان حي الزمالك، للوقوف على أسعار اللحوم الحمراء في محال الجزارة بحي الزمالك التابع لمحافظة القاهرة، وطريقة تعاملهم مع الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء الذي تشهده المنطقة.

في البداية قالت سلوى عبدالله، إحدى القاطنات في ميدان أم كلثوم، في حي الزمالك التابع لمحافظة القاهرة لـ "الدستور"، إنه خلال الفترة الماضية ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء في محال الجزارة بشكل كبير، حيث وصلت إلى 460 جنيها للكيلو الواحد.

وأشارت إلى أنها قررت عدم شراء اللحوم من الجزارين في المنطقة لأنهم يستغلون كونهم يعملون في مناطق راقية، ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وطالبت سمر محمد، مقيمة بميدان أم كلثوم، في حي الزمالك بالقاهرة، الدولة بزيادة الرقابة على المحال التجارية للحد من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار ويستغلون الأهالي، قائلة: "أنا أستطيع شراء اللحم ولكن الآخرون لا يستطيعون، خاصة وأن هناك في المنطقة ناس بسيطة زي الأمن والبوابين والخامات، الذين لا يستطيعون شراء اللحم بهذا السعر المبالغ فيه".

وقال حسن محمد، أحد سكان منطقة ساقية الصاوي، في حي الزمالك، لـ"الدستور" إنه مجبر على الشراء من المحال التجارية التي تعمل في مجال الجزارة بالمنطقة، وذلك لأنه لا يستطيع شرائها من مكان آخر خوفًا من أن تفسد بفعل ارتفاع درجة الحرارة، معقبًا: "يضطرني الأمر للشراء بأسعار مبالغ فيها لمجرد أن الجزارين يحددون سعرًا واحدًا في المنطقة".

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