السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يصطحب الطلاب لزراعة الأشجار ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

حرص الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، على اصطحاب الطلاب لزراعة عدد من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون شجرة»، أثناء تفقده عددا من الندوات عن الصحة الإنجابية، مخاطر الزواج المبكر، مكافحة الإدمان والأمن الصناعي.

كما تفقد ورش عمل حرفية عن إنتاج عيش الغراب، واختتم المحافظ أنشطة المدرسة بعرض للطالبات بعنوان "اعرف بلدك"، تم من خلاله عرض أهم الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة.

وتابع المحافظ جولته في سجين الكوم، بتفقد أنشطة مديرية الشباب والرياضة التي تم تنفيذها بمقر مركز شباب القرية، حيث شهد المحافظ عدداً من الفعاليات، منها ندوات عن التمكين الاقتصادي للفتيات والمرأة، برنامج «مشواري» وبرنامج «تصدوا معنا لمواجهة الشائعات»، إلى جانب مشاهدة عروض الجوالة والأنشطة الرياضية والألعاب المتنوعة التي شارك بها أبناء القرية في ألعاب تنس الطاولة وكرة القدم، وشد الحبل، كما كرم المحافظ ٢ من أبطال العالم فى التايكوندو اللذين قدما عرضاً مبهراً للجميع.

واستكمل الدكتور طارق راشد رحمي جولته بتفقد مدرسة سجين الكوم الابتدائية المشتركة التى شهدت عددا من الفعاليات، منها أنشطة رياضية، عرض أراجوز، ورش عمل عن خدمات البيئة، ندوات عن التربية البيئية وحقوق الطفل، فعاليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ورشة عمل لإعادة تدوير الخشب والكرتون للأطفال، برنامج فرصة، توزيع بطاقات رقم قومي على السيدات ضمن أنشطة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب قوافل تعليمية لطلبة الثانوية العامة في جميع المواد، حيث أشاد المحافظ بالكثافة وإقبال الطلاب على تلك القوافل.

محافظ الغربية يصطحب الطلاب لزراعة الاشجار ضمن المبادرة الرئاسية يواكيم لوف مليون

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