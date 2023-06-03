السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الفيلم التاريخي "الملكة الأخيرة" يمثل الجزائر فى مسابقة شرم الشيخ للسينما العربية

الفيلم الروائي الملكة
الفيلم الروائي الملكة الأخيرة

أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ، عن اختيار الفيلم الروائي الطويل "الملكة الأخيرة"، وهو من إخراج مشترك لعديلة بن ديمراد وداميان أونوري، ليمثل الجزائر فى المسابقة الرسمية للدورة الأولى من المهرجان، ويعد فيلم "المملكة الاخيرة" أحد أهم الأفلام التاريخية، التى تتناول حقبة مهمة من تاريخ الجزائر، حيث تدور أحداثه حول الملكة "زفيرة" التى تعتبر "رمزا للنضال" لأنها رفضت مغادرة البلاد بعد وفاة زوجها وقاومت الغزو الإسباني وتصدّت لكل المؤامرات التي كانت تُحاك ضد زوجها قبل وفاته، وفضلت في النهاية إنهاء حياتها بنفسها على الاستسلام للغزاة الإسبان.

وقد استغرق إنتاج الفيلم ست سنوات بدأت بالبحث الطويل عن مصادر التمويل التي بلغت حسب ما يقوله المخرج "أونوري" 17 مصدرا، ثم تصميم وبناء الديكورات وتصميم الملابس، ثم جاءت جائحة كورونا (كوفيد 19) فتوقف التصوير لبعض الوقت.

الفيلم اشترك في إخراجه داميان أونوري مع عديلة بنديمراد، التي قامت أيضا بدور البطولة، وهو دور آخر ملكات الجزائر "زفيرة" زوجة الملك سليم التومي، الذي صعد إلى السلطة في أوائل القرن السادس عشر، ويشارك في البطوله دالي صلاح ،ومحمد طهار، إيمان نويل،نادية تيريزكويس، وآخرين.

مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية، هو أول مهرجان يهتم بالسينما العربية، وتنظم المهرجان مؤسسة ابداع للثقافة والفنون التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وتضم اللجنة العليا للمهرجان كل من الفنانة المصرية القديرة إلهام شاهين  الفنانة القديرة ليلي علوي، الفنانة هند صبري، السينارست المصري مدحت العدل، المنتج الكويتي يوسف العميري، والمهندس أسامة الشيخ، كذلك تضم اللجنة المخرج خيري بشارة، السيناريست بشير الديك والكاتب محمد سلماوي.  - -

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