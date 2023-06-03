السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء: مشروع نفق 45 مهم جدًا لحل مشكلات المرور بالإسكندرية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد خلال جولة اليوم بمحافظة الإسكندرية مشروع نفق 45، مؤكدًا أنه مشروع مهم جدًا لحل المشكلات المرورية بالمحافظة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده عددًا من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة الإسكندرية: "الحمد لله المشروع معمول على أفضل مستوى حضاري ممكن، وبه عناصر جمالية وممشى على الكورنيش وبنفس نمط كوبري ستانلي وأبراج قصر المنتزه التي تميز الإسكندرية دائمًا".

وتابع: "تفقدت أيضًا أعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني وتطوير المنطقة المحيطة به، بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الاكتفاء فقط بتنفيذ المتحف لكن يجب تطوير المنطقة المحيطة بالكامل".

مشروع نفق 45 الدكتور مصطفى مدبولي محافظة الاسكندرية نفق 45 تطوير المتحف اليوناني الروماني

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