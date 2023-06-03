"خلافات الجيرة" تنهي حياة مواطن في الدقهلية

لقي مواطن مقتله على يد جاره، بعدما تعدى عليه بالضرب بعصا خشبية على رأسه أردته قتيلًا في الحال، وذلك بقرية كفر الصلاحات التابعة لمركز بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت التصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، بمصرع مواطن خلال مشاجرة مع جاره بقرية كفرالصلاحات التابعة للمركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعه، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى العدل ماهر أحمد أبو الفضل، 45 سنة - عامل، بعدما تعدى عليه جاره ويدعى "وليد" بالضرب بعصا خشبية على رأسه بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر محضرا بالواقعة وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.