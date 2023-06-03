السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: منح المستثمر الأجنبى إقامة لمدة عام يحفز بيئة الاستثمار

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، يُعد ضمن القرارات المحفزة للاستثمار الأجنبي المباشر والجاذبة له بقوة، تنفيذا واستكمالا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

وأشار إلى أن القرار يتضمن منح المستثمر الأجنبي المتقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إقامة مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات، مما يدعم ويسهل على المستثمرين الأجانب إنهاء إجراءاتهم في تأسيس الشركات، وهو ما يجعله يقبل على الاستثمار في مصر، وهذا يسهم بدوره في زيادة معدلات تدفق العملة الصعبة ما يعود بالنفع على الاقتصاد، إضافة إلى زيادة معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل، والتي بدورها تزيد من حجم الناتج الكلي والمساهمة في زيادة حجم الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأكد النائب أحمد إدريس أن الاستمرار في تقديم الحوافز للمستثمرين يزيد من ثقة المستثمرين، ويزيد أيضًا من تهيئة المناخ الاستثماري المصري، ويؤدي لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتدفق الدولار، موضحًا أن الدولة كل يوم تصدر قرارات مهمة لتحفيز بيئة الاستثمار وإزالة العقبات والعوائق التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أن إتاحة الإقامة للمستثمر الأجنبي والعربي بمصر يشجعهما على الإقبال على الاستثمارات، كما يشجع المستثمرين المصريين العاملين بالخارج للاستثمار في بلادهم، لأن المستثمر دائمًا ما يبحث عن الاستقرار وما يطمئنه.

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

ظهرت كاملة.. نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ الترم الثاني 2023 مديرية التربية والتعليم

حوافز كبيرة.. اقتصادية قناة السويس تجذب مشاريع عالمية فى قطاع السيارات

"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

شكرى أبوعميرة يكشف لمحمد الباز كواليس سيطرة الإخوان على التليفزيون فى "الشاهد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة