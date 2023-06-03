السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السعودى يستعد لإعلان التعاقد مع ميسى الثلاثاء المقبل

ميسي
ميسي

كشفت تقارير صحفية أن الهلال السعودي يستعد للإعلان عن صفقة انضمام بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوفه.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، في تقرير، إلى أن الهلال يعتزم التوقيع رسميًا مع ميسي والإعلان عن صفقة ضم بطل المونديال 2023، الثلاثاء المقبل.

وأعلن، أمس، كريستوفر جالتييه أن ليونيل ميسي سيخوض آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان الفرنسي أمام كليرمونت الليلة.

وكان ميسي قد رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2021، لينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بالمجان بعد نهاية عقده.

واستسلم نادي برشلونة لرحيل ميسي؛ بسبب معاناة النادي من أزمة اقتصادية كبيرة، بجانب ارتفاع رواتب اللاعبين، الأمر الذي جعل مهمة الاحتفاظ بخدمات البرغوث الأرجنتيني صعبة.

ويُعد ميسي محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية والعربية والأمريكية أيضًا، للحصول على خدماته في الصيف المقبل، على رأسها نادي الهلال السعودي الذي رفع عرضه إلى 500 مليون دولار كراتب سنوي.

ونجح ميسي في التتويج بلقب الدوري الفرنسي مرتين مع فريق باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى لقب كأس السوبر الفرنسي.

وشارك ميسي في 74 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع البطولات، سجل خلالها 32 هدفًا، وقدم 35 تمريرة حاسمة.

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