السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

11 مصابًا في حادث تصادم سيارتين بـ6 أكتوبر

اسعاف
اسعاف

أُصيب 11 مواطنًا بسبب وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص أعلى محور 26 يوليو تقاطع الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في محور 26 يوليو، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبيّن تصادم سيارتين.

وأسفر الحادث إصابة 11 مواطنًا وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

حادث تصادم سيارة ملاكي ميكروباص المستشفى غرفة عمليات النجدة اجهزة الامن

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