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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الثاني مساء اليوم بالفيوم

إعلان نتيجة الشهادة
إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية مساء اليوم بمحافظة الفيوم

يعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نتيجة الشهادة الاعدادية مساء اليوم السبت الموافق 3/6/2023 في المؤتمر الصحفي الساعة التاسعة مساء بالقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتبة بديوان عام المحافظة.

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 نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الفيوم

وأشار الانصاري  إلى أنه تابع أعمال المراجعات النهائية، موجهًا برصد الدرجات والمراجعة النهائية، لينال كل طالب حقه، دون الوقوع في أخطاء التصحيح ورصد الدرجات، أو ترك إجابة دون تقديرها.

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وفي وقت سابق، أعلنت  الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه تم الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية، موجهًا برصد الدرجات والمراجعة النهائية، لينال كل طالب حقه، دون الوقوع في أخطاء التصحيح ورصد الدرجات، أو ترك إجابة دون تقديرها.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الفيوم

ولمعرفة رابط النتيجة بالاسم ورقم الجلوس علي هذا الرابط

http://fymedu.online/

 

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