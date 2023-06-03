السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بغسل الأموال لـ 16 يونيو

محكمة
محكمة

أجلّت محكمة جنايات حدائق القبة، محاكمة 5 متهمين بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 16 يونيو.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات حدائق القبة الاتجار في المخدرات أسلحة وذخيرة التحريات الأولية

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