السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عنصر إجرامى تخصص فى الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة النارية بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق والتعاون مع مباحث مركز شرطة دكرنس، القبض على عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير البحث، بتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على "أ.ع" وشهرته بن سومة، مقيم بقرية ديمشلت دائرة مركز شرطة دكرنس، مطلوب أمنيًا لاتخاذه من دائرة مركز شرطة دكرنس مسرحًا لمزاولة نشاط إجرامي، حيث تخصص في الاتجار في مخدر الحشيش وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والترويج علي عملائه بكميات كبيرة.

باتخاذ  الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش زنه 15 كيلوجرامًا، بندقية آلية، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول) وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء التحريات.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون جنيه، تم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة، لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

قوات الأمن مديرية أمن الدقهلية مركز شرطة دكرنس عنصر إجرامي الأسلحة النارية والذخائر

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

وزير التجارة والصناعة: مصر تتمتع بمختلف المقومات لتوطين صناعة سيارات

قرار جديد بشأن زوج الإعلامية أميرة أبوشنب

رئيس الوزراء يتابع العمل بخطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة