القبض على عنصر إجرامى تخصص فى الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة النارية بالدقهلية

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق والتعاون مع مباحث مركز شرطة دكرنس، القبض على عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير البحث، بتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على "أ.ع" وشهرته بن سومة، مقيم بقرية ديمشلت دائرة مركز شرطة دكرنس، مطلوب أمنيًا لاتخاذه من دائرة مركز شرطة دكرنس مسرحًا لمزاولة نشاط إجرامي، حيث تخصص في الاتجار في مخدر الحشيش وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والترويج علي عملائه بكميات كبيرة.

باتخاذ الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش زنه 15 كيلوجرامًا، بندقية آلية، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول) وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء التحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون جنيه، تم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة، لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.