سنشهد مخاطر كبيرة.. على قطب يكشف حجم تأثير التغيرات المناخية على العالم

كشف الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، عن حجم تأثير التغيرات المناخية على العالم، قائلًا: إن التغيرات المناخية لها دور حتى إذا كانت بنسبة 50%، إضافة إلى أن المخلفات البيئية لها دور كبير جدًا، وهي ضمن عوامل التغيرات المناخية، وهذا أدى إلى تغير العناصر المناخية والظواهر الجوية.

وأضاف قطب، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن التغيرات المناخية مستمرة في معدلات متزايدة لم تثبت أو تقل، فهذا دليل آخر على أن التغيرات المناخية سيكون لها مخاطر كبيرة جدًا خلال السنوات المقبلة.

تزايد السكان العالمى له دور فى استهلاك العديد من العناصر

وقال أستاذ المناخ: على العالم أن يكون واقعيا في تنفيذ توصيات وتعهدات المؤتمرات المناخية الدولية لتقليل الانبعاثات الكربونية، بخلاف التغيرات المناخية فإن تزايد السكان العالمي له دور في استهلاك العديد من العناصر.

وأوضح أستاذ المناخ: إننا اليوم نشهد تغير الخريطة المطرية، فهناك جفاف في مناطق كثيرة جدًا، وسيول في مناطق لا تستفيد من هذه الأمطار، حيث إنها عندما تزيد عن حاجتها تؤدي إلى أذى التربة.