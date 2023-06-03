السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شكرى أبوعميرة يكشف لمحمد الباز كواليس سيطرة الإخوان على التليفزيون فى "الشاهد"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمخرج شكرى أبوعميرة

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، اليوم، في ثالث حلقات برنامج "الشاهد" الذي يذاع علي شاشة إكسترا نيوز، المخرج شكري أبوعميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية، في إطار توثيق شهادات ثورة 30 يونيو.

ويكشف "أبوعميرة" خلال اللقاء كواليس الزيارات المتتالية لأحمد عبدالعزيز مستشار المعزول لمكتبه للتدخل في عمل التليفزيون، ويسرد بالأسماء تفاصيل توجيهات وزير الإعلام الإخواني وقتها صلاح عبدالمقصود، بإيقاف عدد من المذيعين ورؤساء التحرير بالتليفزيون المصري وقت حكم المعزول مرسي، وتحفظاتهم على استضافة العديد من الشخصيات السياسية.

"الشاهد" برنامج وثائقي يذاع على مدار شهر يونيو 2023، حيث يستضيف الدكتور محمد الباز، عددا من الشخصيات السياسية والشخصيات العامة، والفنية والثقافية، ممن كانوا طرفًا أصيلًا في أحداث الثورة، وشهوداً علي فترة حكم الإخوان حتى اندلاع ثورة 30 يونيو، وما دار فيها.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو في تمام الساعة 11 مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

الليلة شكري أبو عميرة الباز الإخوان التلفزيون المصري الشاهد

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