السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل نجار مسلح في مشاجرة بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

لقي نجار مسلح مصرعه بسبب حدوث مشاجرة بين نجليه وآخرين نطاق بندر بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم القبض على الطرف المتسبب فى المشاجرة ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول  نجار مسلح مقيم بندر  بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

كشفت التحريات الأولية حدوث وفاة المجنى عليه إثر حدوث مشاجرة بين نجليه طرف أول، وسيدة ونجلها وشاب طرف ثانى بسبب خلافات بينهم، وبعد انتهاء المشاجرة توفي المجني عليه فور وصوله منزله، وتم ضبط الطرف الثاني، وتحرير محضرا بالواقعة

طلب النيابة العامة   تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار لإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

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