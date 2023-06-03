تنفيذ مشروعات تنموية بـ32 مليار جنيه فى المحافظات حتى مايو الماضى

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة عن الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للمحافظات منذ بداية العام المالي الحالي 2022-2023 حتى بداية منتصف مايو الماضي.

وأعلن وزير التنمية المحلية عن إتاحة نحو 32 مليار جنيه من إجمالي الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في قرى ومدن ومراكز المحافظات وذلك حتى منتصف شهر مايو الماضي، مشيراً إلى أن إجمالي استثمارات خطة العام المالي الحالي 2022-2023 يبلغ حوالي 35.8 مليار جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الاعتمادات المالية المخصصة للخطة الاستثمارية للعام الحالي تم توجيهها لتنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى جميع الوحدات المحلية بالمحافظات، بما يلبي مطالب أبنائها والأولويات المُلِحّة والعاجلة، لافتا إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار التنسيق بين المشروعات التي تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التي تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضمانًا لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.

وأضاف آمنة أن ما تم إنفاقه خلال خطة العام الحالى، ساهم في تحسين الخدمات فى عدة قطاعات خدمية، حيث تم تنفيذ مشروعات لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربى للمواطنين للاستخدامات المنزلية، باستثمارات 1.8 مليار جنيه، وتضمنت الأعمال التي نفذتها المحافظات توريد وتركيب أعمدة إنارة، ومحولات كهرباء جهد منخفض، ومد كابلات، وتوريد وتركيب كشافات إنارة ولمبات موفرة، إضافة إلى شراء سيارات برج للصيانة ومعدات أخرى.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى صرف مبلغ 20.3 مليار جنيه، لرصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظة لتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجارى لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية، مشيرًا إلى أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية، وضمان عدالة التوزيع، وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.

وقال اللواء هشام آمنة، إنه تم صرف مبلغ 4,3 مليار جنيه، لتحسين بيئة المحافظات من خلال شراء معدات النظافة وتغطية مصارف داخل الكتلة السكنية ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وتجميل مداخل القرى والمدن والميادين العامة والشوارع للحفاظ على صحة المواطنين، مضيفاً أن الاعتمادات تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير حدائق وميادين، وشراء معدات نظافة متنوعة، إضافة إلى إعادة تأهيل معدات النظافة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم صرف مبلغ ١,٥ مليار جنيه لمنظومة الأمن والإطفاء والمرور تشمل إقامة نقاط إطفاء وأكشاك مرور وتوريد سيارات إطفاء وأوناش إنقاذ وأجهزة ومعدات متنوعة بمختلف المحافظات، لافتاً إلى صرف ٤,٣ مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات وتشمل رفع كفاءة مقرات المبانى الإدارية وتطوير المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف أيضًا تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادى، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادى للمواطنين، والوضع البيئى للحفاظ على صحة المواطنين، والتنمية المحلية الاقتصادية وتنمية الإدارة المحلية والدعم الفني.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن خطة عام 2022 /2023 شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.