مقتل مواطن وإصابة آخر بطلقات نارية في مشاجرة بمركز نقادة بقنا

لقي مواطن مصرعه وأصيب آخر، اليوم، بطلقات نارية، في مشاجرة بنجع أبو عديل التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مقتل مواطن وإصابة آخر بطلقات نارية في مشاجرة بنجع أبو عديل، التابع لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصاب لتلقي العلاج.