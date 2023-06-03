السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي لأبناء وبنات الصف الثالث الثانوي

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس فوزي

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، لأبناء وبنات الصف الثالث الثانوي، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

وشارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث قدم صاحب النيافة، بعض النصائح الهامة إلى جميع المقبلين على امتحانات الصف الثالث الثانوي.

وعقب الذبيحة الإلهية، التقى راعي الإيبارشية جميع الممتحنين، وأسرهم، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، والطمأنينة.

ومن جهته صلى أمس مطارنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، قداس ذكرى الأربعين للمتنيح، الأب كمال وليم الفرنسيسكاني، وذلك بكنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان، بوسط البلد.

جاء ذلك بمشاركة سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، ونيافة الأنبا أنطونيوس عزيز، المطران الشرفي لإيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وسيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، ونيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

وشارك أيضًا الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، ورؤساء الراهبانيات، والرهبان والراهبات.

وتحدث الأنبا باخوم في كلمة العظة حول "ابتهاج التلاميذ عندما رأوا يسوع"، مؤكدًا أن هذا الحدث هو سبب رجاء لنا أيضًا.
وأضاف نيافته: في ذكرى الأربعين لانتقال الأب كمال، يمكننا أن نتحدث عن فرح هذا الأخ، التي هي منبعها رؤية يسوع في دعوته الرهبانية. دعونا نفرح، ونبتهج، ونتعلم أن نرى يسوع في حياتنا بكل ما فيها من صعوبات. دعونا نطلب نعمة الروح القدس، المرشد، والمعزي، الذي وعدنا به يسوع.

وتبدأ الكنيسة صوم الرسل، بداية من الإثنين 5 يونيو 2023، حتى 12 يوليو 2023، أي 37 يومًا متصلاً.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك، ماعدا يومي الجمعة والسبت.

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