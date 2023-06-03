هل يُقدّم جزء ثان من مسلسل "جعفر العمدة" فى رمضان 2024؟

تداولت الساعات الماضية أخبارًا عن تقديم جزء ثان من مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة الفنان محمد رمضان، خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال الموسم الدرامي الرمضاني.

الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، عن أن مطالبات الجمهور بتقديم جزء ثان مسلسل "جعفر العمدة"، جعلت المخرج محمد سامي يُفكر في الأمر.

وأشارت المصادر إلى أن "سامي" كان قد انتهى من سيناريو كتبت معالجته الدرامية بالفعل لمسلسل جديد، واتفق مع "رمضان" على تقديمه في رمضان المقبل 2024، إلّا أنه قد يؤجل لتقديم جزء ثان من "جعفر العمدة".

ولفتت إلى أنه من المُقرر أن يعقد محمد سامي ومحمد رمضان والمنتج محمد السعدي، جلسات عمل الأسابيع القادمة؛ لحسم الأمور، وما إذا كان سيتم تقديم جزء ثان من مسلسل "جعفر العمدة" أم سيكون هناك تراجع عن الفكرة، وتقديم عمل جديد جرى الانتهاء من السيناريو الخاص به بالفعل.

مسلسل "جعفر العمدة" ضم مجموعة كبيرة من الفنانين إلى جانب محمد رمضان، منهم: زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، هالة صدقي، أحمد فهيم، جوري بكر، عصام السقا، مديحة البكري، فريدة سيف النصر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي وحقق العمل انتشارًا كبيرًا خلال رمضان المنقضي، وكانت الحلقات الأخيرة من العمل صاحبة الاهتمام الأكبر من قبل الجمهور، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب.