برايتون يستعد للإعلان عن ضم محمود داوود من دورتموند

بات نادي برايتون الإنجليزي قريبًا من إتمام صفقة جديدة للاعب عربي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

برايتون ينجح في حسم صفقة محمود داوود من دورتموند

ووفقًا لما الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي برايتون نجح في حسم صفقة اللاعب محمود داوود، صانع ألعاب بروسيا دورتموند الألماني.

وأفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، أن برايتون سيعلن عن صفقة ضم محمود داوود، خلال الأسبوع المقبل، بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي في العاصمة البريطانية لندن، والانتهاء من التوقيع على العقود الرسمية في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع دورتموند بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وأكد الصحفي الإيطالي "رومانو" عبر حسابه على "تويتر"، أن محمود داوود سينتقل إلى الدوري الإنجليزي من خلال بوابة نادي برايتون بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي أكدت في وقت سابق، أن محمود داوود رفض تجديد عقده مع دورتموند ورغبته المُلحة في الرحيل؛ بسبب كثرة جلوسه على دكة البدلاء خلال الموسمين الماضيين.

وشارك محمود داوود في 140 مباراة مع دورتموند في جميع البطولات منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، و10 مباريات فقط في الموسم الحالي 2022-2023؛ بسبب إصابته بخلع في كتفه نهاية الموسم الماضي، ولكنه تعافى حاليًا من الإصابة.

ويُعد محمود داوود، صاحب الـ27 عامًا، من أصل سوري، ولكنه قرر اللعب في منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، ويُجيد اللعب في مركز لاعب الوسط وكصانع ألعاب.

ويواصل نادي برايتون بحثه عن صفقات أخرى جديدة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2023-2024، خاصة بعد ضمان التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".