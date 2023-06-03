السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الكهرباء": المنصة الموحدة أبرز أشكال التحول الرقمي بـ25 خدمة إلكترونية

مرصد الكهرباء
مرصد الكهرباء

أضاف التحول الرقمي في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفقًا لخطة نحو الرقمنة، تميزا في تقديم خدمة ميسرة وبأعلى كفاء ومطابقة لمعايير الجودة على مستوى شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي تعد وسيلة الاتصال المباشر بجمهور المشتركين بقطاع الكهرباء. 

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عملية رقمنة قطاع الكهرباء تمت من خلال خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، والتي استهدفت منذ تفعيلها في مطلع يوليو 2020، تقديم 25 خدمة رقمية لجمهورالمشتركين للتيسير عليهم في الحصول على كافة الخدمات بقطاع الكهرباء. 

وأضاف الدكتورأيمن حمزة لـ"الدستور"، أن عملية الرقمنة في قطاع الكهرباء حققت نجاحًا كبيرًا في القضاء على كل أشكال الفساد التي من الممكن أن تضر بمصلحة الشركات أوالمواطن أو الأثنان معًا. 

ولفت المتحدث باسم الكهرباء إلى أن الخدمات المدرجة بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية تتمثل في: تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية و تركيب العداد القانونى، وتقديم كل الأوراق والرسوم المالية والإجراءات إلكترونيا، ودفع فواتير الكهرباء أو تقديم الشكاوى، وتقديم طلب تركيب عداد، وتقديم طلب إجراء مقايسة، وسداد قيمة المقايسات إلكترونيًا، مشيرا إلى التحول من منظومة العدادات التقليدية أو الديجيتال إلى منظومة العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية، بالإضافة إلى منظومة التحصيل الإلكتروني.

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