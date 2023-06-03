السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحبط ترويج 20 كيلو هيدرو بالشرقية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، القبض على 3 عاطلين قبل ترويجهم كمية كبيرة من المواد المخدرة على عملائهم بدائرة مركز الإبراهيمية، وتم إحالتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان عن قيام كل من “س.م" مقيم بندر الإبراهيمية، وسبق اتهامه في القضية رقم 5054 لسنة 2016 جنايات مركز الإبراهيمية "قتل" والقضية رقم 3054 جنايات الإبراهيمية لسنة 2021 سرقة بالإكراه، و"ع.ال" مقيم الإبراهيمية، و"م.أ"  مقيم الإبراهيمية، بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الهيدرو على نطاق واسع.

 بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، تم ضبطهم بحوزتهم 20 كيلو من مخدر الهيدرو، و6 طرب من مخدر الحشيش تزن 600 جرام، و2 سلاح ناري فرد خرطوش، و8 طلقات وطبنجة صوت، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

وتبين حيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار فيها والهواتف للاتصال بعملائهم وعقد الصفقات والمبلغ المالي جزء من حصيلة الإتجار، تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التي قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

الإدارة العامة مكافحة المخدرات 3 عاطلين مركز الإبراهيمية معلومات سرية

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