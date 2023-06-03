عمرو القطامي يطالب بمنظومة إلكترونية للبت في تراخيص المصانع

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن العمل على تحفيز قطاع الصناعة لتحقيق مستهدفاته الطموحة أولوية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، لأهميته في دعم الاقتصاد القومي في ظل التحديات الراهنة والتداعيات الخارجية التي انعكست على اقتصاديات الدول والتي أكدت أهمية القطاع الصناعي بجانب الزراعة لتوفير الاحتياجات وتوفير الأمن الغذائي.

وأشاد عضو مجلس النواب، بحزمة القرارات والتوجيهات والعمل طوال الوقت على تذليل أية عقبات أمام المستثمرين والمصنعين مما يؤكد عزم الدولة على النهوض بالصناعة، ومن ثم جاء إلقاء مزيد من الضوء على الجهود المبذولة، إضافة إلى أن يلمس المستثمر والمصنعين هذه الجهود من خلال تقليل وقت إصدار تراخيص التشغيل واستخراج التراخيص المتعلقة بالعمل وما شابه، وأن يكون هناك منظومة إلكترونية متكاملة لإنهاء التراخيص، خاصة وأن العمل اليدوي في بعض الأوقات قد يستغرق وقتًا أطول.

واقترح النائب عمرو القطامي، أن تكون هناك منظومة إلكترونية للبت في إصدار التراخيص ورخص التشغيل للمصانع، للتيسير على المستثمرين والمصنعين، وفي نفس الوقت خطوة لمزيد من الحوكمة والآلية والشفافية، ومواكبة التطورات العالمية التي يشهدها العالم أجمع، بالإضافة إلى الترخيص بالإخطار المعمول به حاليا، متابعاً: "تقليل الاعتماد على العنصر البشري في عملية الأوراق والمستندات قد وفر الوقت والجهد، ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به كافة دول العالم في الوقت الحالي".

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تولي قطاع الصناعة اهتمامًا كبيرًا، وهناك المزيد من التيسيرات والتسهيلات والحوافز، ولكن التنفيذ على أرض الواقع هو الفيصل الذي يجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لرؤية الدولة 2030 وخطة التنمية الشاملة.