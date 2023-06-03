السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أهمها تدريب العاملين والجودة.. عمرو هندى يكشف 5 خطوات للنهوض بالمنتج المحلى

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن النهوض بالمنتج المحلي يستوجب عددًا من الإجراءات والقرارات، في مقدمتها التسهيلات والحوافز في هذا الملف على وجه التحديد، وتعميق التصنيع المحلي، وأخيرًا تدريب العمالة المصرية لتكون على قدر عالٍ من مواكبة التطورات العالمية الكبيرة وإنتاج سلع قادرة على المنافسة ذات جودة عالية، في ظل السلع المستوردة التي يُروج لها، في حين أن هناك سلعا مصرية عالية في الجودة ولكن ينقصها التسويق الجيد.

وشدد النائب عمرو هندي على أهمية توقيع بروتوكولات لتدريب العاملين في الشركات والمصانع المختلفة ليكونوا على قدر عالٍ من المهارة، متابعًا: "لدينا عاملون على أعلى مستوى من الخبرة وتتم الاستعانة ببعضهم في شركات عالمية، ومن ثم يجب أن يكون الجميع على قدر عالٍ من الخبرة والمهارة والتنافسية التي تصب جميعها في صالح المنتج المحلي، ففي الوقت الراهن أصبح يقينًا لدى الجميع أهمية مواكبة التغيرات السريعة جدًا التي يعيشها العالم، وهذا لن يتحقق سوى من خلال العلم والبحث العلمي".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل، وأن يكون الأمر حقيقيًا وليس مقتصرا على توقيع بروتوكول أو اثنين فقط، بل يجب أن يكون هناك إلزام للشركات والمصانع بتدريب الطلاب لديها، وهذه خطوة استباقية يكون الغرض منها سهولة وسرعة دمج الخريجين في سوق العمل فور التخرج، إضافة إلى تغيير المناهج النظرية البعيدة كل البعد عن أرض الواقع.

وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن النهوض بالصناعة لن يكون سوى من خلال العلم، وهذا ما انتهجه العديد من الدول على مستوى العالم التي أصبح لها باع طويل في الصناعة، ولهذا يجب أن يكون الجميع حريصًا على النهوض بالمنتج المحلي سواء المستثمرون أو الجهات التنفيذية.

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