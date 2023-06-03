السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب باستغلال زيارة جيل بايدن الأهرامات فى الترويج للسياحة

فرج فتحي
فرج فتحي

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الزيارة التى قامت بها السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن إلى القاهرة، وحرصها الشديد على قضاء الساعات الأولى من عامها الجديد أمام أهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول، والتي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع، وهو ما يعكس قيمة هذا الأثر العظيم الذي يحظى بتقدير العالم بما يشمله من روعة في البناء والتصميم والشكل الهندسي المميز، موضحًا أنه رغم مرور حوالي 5 آلاف سنة على بناء الأهرامات، لكن مازال هناك العديد من الأسرار التي لم يتم اكتشافها بعد والتي تثير إعجاب وفضول العالم.

وقال فرج، إن زيارة جيل بايدن وأسرتها القاهرة تأتي ضمن جولة لها في المنطقة تشمل 4 دول فقط من بينها مصر، وهو ما يعكس عمق العلاقات المصرية– الأمريكية، مثمنًا ترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، بقرينة الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى قصر الاتحادية، لما تمنحه للعلاقات المصرية– الأمريكية من أبعاد جديدة في طريق تعزيز الصداقة بين البلدين، مشيرًا إلى أن حرص "بايدن" على زيارة الجامع الأزهر يعكس تقدير العالم لهذه المؤسسة التي تعد أحد مصادر التنوير وتعزيز تعاليم الإسلام الوسطي في العالم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ضرورة الاستفادة من الزيارة التي تتابعها جميع وسائل الإعلام في العالم، في الترويج للسياحة المصرية، وما تملكه مصر من حضارة لا مثيل لها في العالم، متوقعًا أن تصبح هذه الزيارة نقطة انطلاق جديدة للسياحة المصرية، وهو ما يتطلب خطة من الجهات المعنية لإظهار حجم التطورات التي شهدتها مصر في قطاع السياحة، والجهود المبذولة في سبيل تطوير البنية التحتية، وهو ما يجعل تجربة السفر إلى مصر تحمل قدرًا كبيرًا من المتعة والإثارة.

وطالب النائب فرج فتحي، باستعراض جهود الدولة المصرية من أجل تمكين النساء والشباب سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، خلال لقاء "بايدن" بالمسئولين المصريين، لافتًا إلى اهتمامها بهذا الملف الذي يأتي على رأس أولويات زيارتها في المنطقة، وتسليط الضوء على الاستثمارات الأمريكية الموجهة لدعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.

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