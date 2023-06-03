انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من "حياة كريمة" بمركز قطور فى الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، انطلاق فعاليات وأنشطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز قطور، ضمن خطة الدولة لتنفيذ أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لخدمة أهالي قرى المرحلة الثانية، إلى جانب مشروعات المبادرة التي ستشهدها القرية وقرى مراكز قطور، المحلة، كفر الزيات وبسيون، والتي ستشملهم المرحلة الثانية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددا من الفاعليات نفذتها مديريات التربية والتعليم، الصحة، الطب البيطري، التضامن الاجتماعي وجامعة طنطا.

وأكد الدكتور خالد أبوالمجد، مدير العلاقات العامة بمديرية التضامن الاجتماعي، أن مديرية التضامن الاجتماعي نفذت ندوة عن الصحة الإنجابية بعنوان «خليكي واعية» إلى جانب توزيع مساعدات مالية وغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بالقرية.

وأضاف أن رحمي تابع الفعاليات بتفقد الأنشطة وندوة عن كيفية تكوين وتنمية فكرة مشروع ناجح.

واختتم المحافظ الفعاليات التابعة لمديرية التضامن، وشملت ندوة توعوية عن التربية الإيجابية حاضرت فيها الدكتورة راندا الديب الأستاذ بكلية التربية.