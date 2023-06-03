حبس مسجل خطر لحيازته كمية من الأقراص المخدرة بالنهضة

قررت نيابة السلام اليوم السبت، حبس مسجل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من الأقراص المخدرة بمنطقة النهضة بالسلام.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال استقلاله سيارة ملكه ، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، كما أقرّ بحيازته لكمية من الأقراص المخدرة داخل الشقة محل سكنه، وباستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على كمية من الأقراص المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.