إصابة طالب بحالة إغماء أثناء امتحانات الثانوية الأزهرية بقنا

أُصيب طالب بحالة إغماء وارتفاع في الضغط، اليوم السبت، أثناء تأدية امتحانات الثانوية الأزهرية، بالمعهد الثانوي الأزهري، مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وعلى الفور، وتم إبلاغ غرفة العمليات في المنطقة الأزهرية بإصابة الطالب.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من هيئة الإسعاف يفيد بورود بلاغ من المعهد الثانوي الأزهري بإصابة طالب بارتفاع في الضغط وإغماء، أثناء تأدية الامتحانات.

وتبيّن بعد الفحص إصابة "عبدالرحمن عبدالرحيم أبو الدهب"، يبلغ من العمر 17 عامًا، ارتفاع بالضغط وإغماء أثناء تأدية امتحانات الثانوية الأزهرية في فرشوط.

وتم نقله إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.