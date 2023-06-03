حبس المتهم بحيازة 1200 كيلو حشيش داخل سيارة بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم السبت، حبس المتهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كجم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال استقلاله سيارة ملك زوجته بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - هاتف محمول) وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.