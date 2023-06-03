السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 لطلاب علمي وأدبي

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية 2023

تتصاعدة حدة البحث عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 بالتزامن مع انطلاق مارثون الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 لطلاب الأزهر الشريف لكافة الشعب التعليمية (علمي، أدبي، ..) في كافة محافظات الجمهورية والتي تستمر لمدة تزيد عن شهر وفقا للجدول المعتمد المعلن عنه.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 للعلمي والأدبي

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بالمعاهد الأزهرية عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 للشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في كافة محافظات الجمهورية حيث جاء امتحانات طلاب الشعبة العلمية كما يلي :-

  • يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 امتحان مادة الفقة والحديث.
  • يوم الاثنين الموافق 5 يونيو 2023 امتحان مادة القرآن الكريم.
  • يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 امتحان مادة الهندسة الفراغية والجبر.
  • يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية.
  • يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 امتحان مادة الاستاتيكا.
  • يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 امتحان مادة الأدب والنصوص.
  • يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 امتحان مادة الأحياء.
  • يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 امتحان مادة التفاضل والتكامل.
  • يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 امتحان مادة النحو.
  • يوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 امتحان مادة الكيمياء.
  • يوم الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 امتحان مادة الدنياميكا.
  • يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 امتحان مادة الفيزياء.
  • يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023 امتحان مادة البلاغة.
  • يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 امتحان مادة التوحيد.
  • يوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023 امتحان مادة الصرف.
  • يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 امتحان مادة التفسير.
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الهدوء يسود أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية بالإسماعيلية

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17 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية داخل 53 لجنة بسوهاج

جدول امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية أدبي 2023

اعتمد قطاع المعاهد الزعرية جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية وجاء كما يلي:-

  • يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 امتحان مادة الفقة والحديث.
  • يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 امتحان مادة القرآن الكريم.
  • يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023 امتحان مادة البلاغة.
  • يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023 امتحان مادة الجغرافيا.
  • يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 امتحان مادة النحو.
  • يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023 امتحان مادة التفسير.
  • يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 امتحان مادة التاريخ.
  • يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.
  • يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023 امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة.
  • يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 امتحان مادة الصرف والإنشاء.
  • يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 امتحان مادة التوحيد.
  • يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة الجنبية الثانية.

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