السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 18 معبرًا مخالفًا على السكة الحديد بمركز أبوالمطامير فى البحيرة

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برصد ومتابعة المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظرًا لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم انتظام حركة سير القطارات.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير برئاسة اللواء محمد عمار، بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد، بغلق 18 معبرًا غير قانوني ومخالف على السكة الحديد بنطاق قرية الناصر.

وأهابت محافظة البحيرة بالمواطنين، بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية على السكك الحديدية، وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقة على خطوط السكك الحديدية، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أبو المطامير الإشغالات والتعديات الاستخدام التنسيق مع الجهات المعنية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

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