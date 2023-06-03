غدًا.. الدكتور محمد الباز يحاور شكرى أبوعميرة فى "الشاهد" (فيديو)

يحاور الدكتور محمد الباز، في برنامجه "الشاهد" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، شكري أبوعميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء غدٍ الأحد.

كواليس عمله برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون

ويكشف شكري أبوعميرة، خلال اللقاء، كواليس عمله برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال حكم الإخوان، وكيف كان يحافظ على ماسبيرو من سيطرة الجماعة.

وتحدث "أبوعميرة" عن سقوط الإخوان بعد عام واحد من توليهم رئاسة الدولة، معقبًا: "كان لديهم خطة موجهة ليست لصالح الشعب".

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز"، بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.