تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة كليرمونت في الدوري الفرنسي.. ميسي أساسيًا

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة كليرمونت في الدوري الفرنسي، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة، والتس ستكون آخر مباراة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الباريسي.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لخوض مواجهة قوية أمام نظيره كليرمونت، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق موعد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت في الدوري الفرنسي، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وقد تشهد مباراة اليوم آخر مشاركة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس، وذلك بعد تأكد رحيلهما عن صفوف فريق باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة كليرمونت في الدوري الفرنسي

من المرجح أن يكون تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة كليرمونت في الدوري الفرنسي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: سيرجو راموس – بتشيابو - أشرف حكيمي - خوان بيرنات.

خط وسط الملعب: فيتور فيريرا - ماركو فيراتي - بيريرا.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي – إيكتيكي - كيليان مبابي.

معلق مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت في الدوري الفرنسي

سيتولى المعلق الرياضي "جواد بدة" مهمة التعليق على أحداث مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت في الدوري الفرنسي، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 English وقناة beIN Sports HD 2.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 85 نقطة، متفوقًا على لانس صاحب الوصافة بفارق أربع نقاط، بينما يتواجد كليرمونت في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.