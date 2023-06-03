النائبة هند رشاد: زيارة "جيل بايدن" للقاهرة تؤكد مكانة وعظمة مصر

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حرص السيدة الأولى الأمريكية الدكتورة جيل بايدن أن تستقبل إشراقة شمس عامها الجديد اليوم السبت، خلال زيارتها الحالية لمصر، بزيارة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، يؤكد عظمة مصر وتقدير العالم كله لتاريخها العريق.

وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن زيارة السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي لأهرامات الجيزة، أعظم عجائب العالم القديم السبعة، تتزامن مع ذكرى ميلادها فى الثالث من يونيو هو تأكيد للعالم أن مصر الحضارة والتاريخ، وأيضًا دولة التنمية الحديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشادت رشاد باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، لقرينة الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى قصر الاتحادية، تعكس حجم العلاقات القوية المصرية الأمريكية، في ظل الأوضاع الراهنة على الساحة الدولية، وتؤكد أن مصر منفتحة على جميع دول العالم بفضل جهود القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية الناجحة.

ونشرت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسي صورًا من استقبالها لجيل بايدن عبر "فيسبوك"، وعلقت بالقول: "تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا".



وفي تغريدة لها، قالت سيدة أمريكا الأولى: "شكرًا على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا.. شكر السيدة انتصار عامر (زوجة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي)".