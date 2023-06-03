محافظ بورسعيد يشارك رواد الشاطئ رياضة "الراكيت" (صور)

حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على مشاركة عدد من الشباب رواد شاطئ بورسعيد، ممارسة رياضة "الراكيت"، وسط تفاعل وبهجة كبيرة من الشباب والحضور.

واعرب محافظ بورسعيد، عن سعادته بمشاركة أبناءه من شباب المحافظة خلال ممارستهم لعبة الراكيت، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع.

كما التقى المحافظ خلال جولتة، عددًا من رواد الشاطئ؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم مع بدء موسم الصيف، والذي يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وشهد شاطئ بورسعيد، أمس الجمعة، إقبالًا كبيرًا وملحوظًا من المواطنين وزوّار المحافظات الأخرى "رحلات اليوم الواحد" هربًا من ارتفاع درجات الحرارة وللاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة لمحافظة بورسعيد.

وتواصل إدارة المصايف بمحافظة بورسعيد، العمل على توفير أفضل الخدمات للمصطافين، بناءً على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حيث يجري رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ويتم رفع كفاءة دورات المياه والأدشاش باستمرار من أجل إسعاد المصطافين.

جانب من الجولة

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