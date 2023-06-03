الممتاز "ب".. وادى دجلة يواجه بورتو السويس فى مباراة الاحتفاظ بالأمل

يستضيف وادي دجلة فريق بورتو السويس في الخامسة عصر اليوم باستاد القاهرة، في ختام مباريات الأسبوع الثامن والعشرين للمجموعة الثانية في دوري القسم الثاني "الممتاز (ب)".

بعد نتائج المباريات التي أقيمت أمس، أصبحت مباراة اليوم مصيرية لفريق وادي دجلة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة بفارق 8 نقاط عن إف سي زد المتصدر، ولا بديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 54، وتقليص الفارق إلى خمس نقاط قبل أسبوعين من انتهاء منافسات المجموعة. وسيلتقي وادي دجلة يوم الجمعة المقبل مع إف سي زد في مباراة القمة، وفي حالة عدم فوز وادي دجلة على بورتو السويس سيصعد إف سي زد رسميًا للدوري الممتاز دون انتظار نتائج مباريات الأسبوعين الأخيرين.

وادي دجلة بقيادة الكرواتي إيجور توليتش لعب 28 مباراة حقق خلالها 16 انتصارًا وتعادل ثلاث مرات وخسر 8 مرات وسجل 37 هدفًا ودخلت مرماه 27 هدفا وجمع عشر نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على الإعلاميين والنصر والقناة، والتعادل مع الإنتاج الحربي والهزيمة أمام الترسانة ومشكلة وادي دجلة في ضعف خط الدفاع، خاصة أن إف سي زد دخلت مرماه 17 هدفًا بفارق عشرة أهداف عن وادي دجلة، وساهم ضعف الدفاع في خسارة الفريق الدجلاوي 8 مباريات، بينما خسر إف سي زد مباراة واحدة فقط.

فيما يحتل بورتو السويس بقيادة عمرو الدالي المركز العاشر برصيد 37 نقطة من 11 انتصارًا وأربعة تعادلات و13 هزيمة وسجل 26 هدفًا ودخلت مرماه 31 هدفًا وجمع 7 نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على إيسترن كومباني وكهرباء الإسماعيلية والتعادل مع منتخب السويس، والهزيمة أمام العبور والاتصالات، وفي حالة فوزه على وادي دجلة سيتساوى مع منتخب السويس في رصيد 40 نقطة.