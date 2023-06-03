السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تمكين ذوى الهمم فى ريادة الأعمال يدعم تحقيق التنمية المستدامة

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دعم وتمكين ذوي المهم في ملف ريادة الأعمال، يأتي استمرارا لدعم الدولة بجميع مؤسساتها لتلك الفئة، والتي لاقت اهتماما غير مسبوقا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، مشيرًا إلى أهمية هذا الملف في دعم أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.

وأضاف سلطان في تصريحات صحفية، أنه يجب وضع خطة وآليات يتم تطبيقها في المستقبل على النحو الذي يدعم ويمكن ذوي المهم في ملف ريادة الأعمال، مطالبا بوجود برامج تحفيزية لهم وإطلاق مبادرات تشجيعهم على الانخراط في مجتمع ريادة الأعمال.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان ضرورة تطبيق نسبة الـ5% تعيينات في القطاعين الحكومي والخاص، والتي نص عليها قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك متابعة من الجهات المعنية لتطبيق تلك النسبة

ونوه بأن مشاركة ذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، تدعم الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، وهو ما ينعكس على عملية تحقيق التنمية المستدامة، كما يعمل على جانب آخر على تعزيز الملف الحقوقي والعدالة الاجتماعية.

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