السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تلاحق حائزي المخدرات في حملات أمنية بالقاهرة

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

تمكنت الدخلية من ضبط  أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج حال استقلاله سيارة ملك زوجته بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - هاتف محمول).

كما تمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال استقلاله سيارة ملكه، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، كما أقرّ بحيازته لكمية من الأقراص المخدرة داخل الشقة محل سكنه، وباستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على كمية من الأقراص المخدرة.

الدخلية معلومات جنائية قسم شرطة المرج قسم شرطة الشروق مخدر الحشيش الاقراص المخدرة مبلغ مالي هاتف محمول

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