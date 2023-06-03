السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء مؤتمر "اتحاد أمل صيادلة مصر" لمناقشة رفع الحراسة وإجراء الانتخابات

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

بدء اليوم السبت، المؤتمر الصحفي لاتحاد أمل صيادلة مصر، لمناقشة إجراءات إنهاء الحراسة القضائية من النقابة العامة لصيادلة مصر، وإجراء انتخابات نقابية على كافة المقاعد والمستويات.

جاء ذلك برئاسة الدكتور محمد عصمت، مؤسس الاتحاد، وحضور الدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، والدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، والدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، الدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية، الدكتور محمد كمال عبدالحافظ، نقيب الصيادلة بكفر الشيخ، والدكتور خالد النجدي نقيب صيادلة دمياط، والدكتور رجائي موريس، رئيس شعبة الصيدليات بالغرف التجارية بالأقصر، والنائب الدكتور نصيف الحفناوي عضو مجلس الشيوخ والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.
ويناقش الاتحاد أزمة الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة والتسعيرتين، وأزمة تكليف الصيادلة دفعة ٢٠٢١، ووضع الصيدليات في منظومة التأمين الصحي الشامل، ولم الشمل ونبذ أي خلافات، وفتح باب الانضمام للاتحاد، وخطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.
ويسعى الاتحاد الى التغيير الاستراتيجي في أليات التواصل ولغة الحوار ومسارات العمل من أجل تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالواقع الماضي من أجل تحقيق الهدف المحدد، وتمهيد أرض الشارع الصيدلي ببث روح الأمل من جديد في الشارع الصيدلي ورفع مستوي الوعي النقابي لدي شباب الصيادلة واستدعاء الحماس في المخلصين لوطنهم ومهنتهم وتشجيعهم على المشاركة في العمل الجماعي والالتفاف حول الهدف المحدد مرة أخرى.

جانب من المؤتمر

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