أشرف العربي: الحوكمة تلعب دورا أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة

قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن معهد التخطيط يلعب دورا محوريا في دعم متخذي القرار وصناع السياسات من خلال إعداد البحوث وأوراق السياسات التي تقدم حلولًا علمية وبدائل تنموية لمتخذي القرار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة"، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا.

وأضاف العربي، أن المعهد يحاول أن يغطي أحد القضايا التى هي محور اهتمام صانعي السياسات، والتي تمثل عادة معضلة نتيجة لتعقدها وتشابكها، الأمر الذي يتطلب إعداد بحوث ودراسات عديدة لإيجاد حلول علمية لقضايا تشغل الشأن العام.

وتابع: “من هنا، منذ عام تقريبا وقع اختيار المعهد على واحدة من القضايا الهامة وهى الحوكمة والتنمية المستدامة، فوجدنا أن الحوكمة تلعب دورا أساسياً فى تحقيق التنمية المستدامة، وانه مع المتغيرات المتسارعة، والأزمات المتعاقبة، لابد وان نعيد التفكير فى العلاقة بين الحوكمة والتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،، وايقنا أن إعادة التفكير فى هذه العلاقة لا يبدأ فقط من الأسس النظرية لمفهومي الحوكمة والتنمية المستدامة، ولكن أيضا من التطبيقات العملية والتجارب الدولية، فقررنا أن يكون المؤتمر السنوي للمعهد الذي يناقش قضية الحوكمة والتنمية المستدامة مؤتمرًا دوليا لتحقيق أقصى استفادة منه”.

وأشار إلى تأسيس المعهد وحدة الحوكمة الاقتصادية بالمعهد لتعمل على دراسة وتحديد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المعقدة فى مصر من خلال النمذجة والمحاكاة، وتطوير نماذج ديناميكيات النظم وتطبيقها فى السياق الوطني لمساعدة الحكومة فى مواجهة تحديات التنمية وتطبيق الحوكمة، واقتراح وتقييم السياسات لمعالجة مشاكل التنمية المستدامة والحوكمة فى مصر وطرح البدائل والسيناريوهات المختلفة.

يذكر أن المؤتمر يناقش دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي المحور الاقتصادي الذي يركز بالأساس على تأثير الحوكمة على معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، والمحور الاجتماعي للكشف عن الأثر الإيجابي للحوكمة على الحد من الفقر وتحسين فعالية برامج الحماية الاجتماعية المختلفة ، والمحور البيئي الذي يتناول كيفية تعزيز استجابة الحكومة لمواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية المختلفة بما ينعكس بشكل إيجابي على الأجيال القادمة.

يتم خلال المؤتمر عقد العديد من الجلسات من ضمنها جلسة نقاشية عن "دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة" برئاسة الأستاذ الدكتور خالد زكريا أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر، وجلسة نقاشية حول "حوكمة البيئة وتغير المناخ"، برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة أبو علي، نائب رئيس معهد التخطيط القومي، وبمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والأستاذ الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري وأيضا جلسة حوارية عن دور الحوكمة في دعم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة بمشاركة الدكتورة نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي.