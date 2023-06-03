وفاة مسن وإصابة نجله فى انقلاب سيارة بالوادى الجديد

لقي شخص مصرعة وأصيب نجله في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الداخلة-الخارجة" بالوادي الجديد، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي، ونقل الجثة للمشرحة.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية الزيات بطريق الداخلة/ الخارجة أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتبين وفاة عبدالمنعم كيلاني محمود 65 سنة، وإصابة نجله أحمد عبدالمنعم كيلاني 37 سنة، وتم نقلهما إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.