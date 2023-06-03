"الأرصاد" تكشف المحافظات الأكثر تأثرًا بدرجات الحرارة

شهدت محافظات مصر خلال الأسبوع الجاري، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة وتغير الأحوال المناخية، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع المحلوظ في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل الحرارة ليلًا على مختلف الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم السبت، انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات، ليسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن أعلى درجات حرارة مسجلة طبقًا للمحطات الأرصاد الجوية كانت كما يلى:

- القاهرة 41 درجة.

- الأقصر 43 درجة.

- أسوان 44 درجة.

- الإسكندرية 35 درجة.

- بورسعيد 37 درجة.

- شرم الشيخ 42 درجة.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و34 درجة، ولا يوجد أي إثارة للرمال خلال هذا الأسبوع، على أن تعاود ارتفاعاتها آخر الأسبوع.

وتشهد حالة الطقس الآن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ومناطق من غرب الدلتا والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حسبما أوضحت الأرصاد الجوية، مؤكدة أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانها اليومي الذي يوضح حالة الطقس اليوم السبت، ودرجات الحرارة المتوقعة في ظل الأجواء الخريفية المتقلبة، حيث يسود طقس معتدل في الساعات الأولى من الصباح الباكر وأجواء شديدة الحرارة في ساعات الذروة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء ومعتدلة في ساعات الليل على مختلف الأنحاء.