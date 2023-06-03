السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق أعمال التشجير ضمن المبادرة الرئاسية بأسيوط

جانب من مبادرة زراعة
جانب من مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

أكد اللواء عصام محافظ أسيوط، على ضرورة الالتزام بتنفيذ المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار جهود الدولة في ملف تغير المناخ.

وأوضح أن المبادرة تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادة القصوي من الأشجار ومكافحة قلة الموارد الغذائية ونماء الوعي البيئي وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أنه في إطار متابعته لجهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير بمختلف قري ومراكز محافظة أسيوط؛ بمشاركة ومتابعة من عنتر محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة، ورجب علي مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وتابع محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، ما تمت زراعته من أشجار زينة بنطاق الوحدة المحلية بقرية جرف سرحان بمدرسة الشيخ شهيب بقرية شلش وأمام السلخانة بديروط، كما تمت زراعة أشجار بالمدارس بالوحدة المحلية بدشلوط لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المدينة ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، والمتمثلة أيضًا في تشغيل أيدي عاملة وتوفير فرص عمل وزيادة الرقعة الخضراء.
وفي مركز ومدينة القوصية، تابع اللواء محمد عزت، رئيس المركز، ما تمت زراعته من أشجار علي جانبي المحاور والطرق والشوارع الرئيسية وزراعة أشجار جديدة بالعديد من المدارس والمصالح الحكومية مؤكدًا علي استمرار متابعة أعمال التشجير وزراعة أشجار جديدة بقري مركز ومدينة القوصية وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة، وتذليل أي عقبات قد تحول دون الوصول إلي الهدف المنشود من هذه المبادرة.

جانب من مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

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