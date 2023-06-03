الهدوء يسود أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية بالإسماعيلية

انتظمت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للشعبة العلمية بجميع معاهد محافظة الإسماعيلية، حيث يؤدي الطلاب والطالبات اليوم الامتحانات فى مادتي الفقه والحديث على فترتين.

وأعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية عن حالة الطوارئ في شتى القطاعات والإدارات التعليمية والمعنية استعدادًا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم السبت، الموافق الثالث من يونيو 2023.

من جهته، أكد الدكتور أحمد بيومي، مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية، انتظام العمل داخل لجان الامتحانات بعد إنهاء كل استعدادات عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول، التي انطلقت اليوم السبت، وتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب، بجانب تأمين مقرات كل لجنة عبر الإدارات كافة، والإجراءات الإدارية اللازمة.

وأوضح "بيومي" أنه قد تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن.

وأشار مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية إلى أنه قد وجّه باحتواء الطلاب والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة، لافتًا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كل التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أي عوائق لحلها على الفور.

من جهته، أوضح الدكتور وجيه أحمد عبدالكريم، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها حيث تم التأكد من تواجد الملاحظين بكل اللجان.

وبدأ طلاب القسم العلمي امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم السبت، في مادتي الفقة والحديث.

وأشار الدكتور وجيه عبدالكريم إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت اليوم بالقسم العلمي وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وبالنسبة للقسم الأدبي، فتبدأ غدًا الأحد، الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.