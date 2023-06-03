سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتيّ القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بالتزامن مع عطلة معظم المواطنين.

وظهرت السيولة المرورية على الطريق الدائري في الاتجاهين السلام والهرم، لا سيما في منطقة نزلة قليوب ومنطقة المرج.

كما شهدت الطرق سيولة مرورية أعلى دائري السلام، وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وشهدت منطقة وسط البلد، انسيابية في الحركة المرورية بين السيارات أعلى كوبري أكتوبر، وميدان التحرير وشارع طلعت حرب وشارع الجلاء.

كما ظهرت سيولة في حركة سير المركبات وذلك في نطاق ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السير بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مُرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق مدينة حلوان والملك الصالح.